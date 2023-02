Besonderes Ehrenamt Gemeinde Issum sucht Schöffen

In diesem Jahr werden bundesweit die Schöffen und Jugendschöffen für die Amtszeit von 2024 bis 2028 gewählt. Hierzu muss der Rat der Gemeinde Issum Personen zur Wahl vorschlagen. Zur Wahl sind dem Amtsgericht Geldern als Schöffen mindestens zehn Personen vorzuschlagen, für das Amt des Jugendschöffen mindestens drei Bewerber (davon zwei Frauen und ein Mann). Daher werden in der Gemeinde Issum insgesamt mindestens 13 Frauen und Männer gesucht, die am Amtsgericht Geldern und Landgericht Kleve als Vertreter des Volkes an der Rechtssprechung in Strafsachen teilnehmen möchten. Aus den Vorschlägen wählt der Schöffenwahlausschuss beim Amtsgericht in der zweiten Jahreshälfte 2023 die Schöffen.