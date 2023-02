Klassische Musik Vielversprechendes Konzert

Hoesch führte die Gäste mit launigen und erhellenden Moderationen durch das Konzert – ein gedrucktes Programm gab es nicht. So erklärte er unter anderem, dass das Konzert im zur Mozartzeit üblichen Stimmton von 430 Hertz gespielt wird, was ungefähr einen halben Ton tiefer ist als der moderne Stimmton mit 442 Hertz. Im Verlauf des Konzertes erklang die Mozart-Sonate in C-Dur (KV 330), die im Klanggewand eines Hammerflügels aus der Mozart-Zeit gespielt wurde. Des weiteren wurden mehrere kleine Stücke aus dem „Notenbuch für Nannerl“ und dem „Londoner Skizzenbuch“ dargeboten. Diese Werke spielte Hoesch auf einem Cembalo. Zwei kleine Versetten (Fugen) KV 154 interpretierte Hoesch mit dem Klang einer Truhenorgel. Mozarts Fantasie in d-moll 397 spielte er zweimal – einmal mit dem Klang des Hammerflügels und danach mit dem Klang eines modernen Konzertflügels. Hierbei zeigte Hoesch nicht nur, welchen klanglichen Unterschied und welche Möglichkeiten in der Differenzierung des Klanges auf einem modernen Instrument gegeben sind, sondern auch, wie sich ein Wechsel von Stimmtonhöhe 430 Hertz (Hammerflügel) zu 442 Hertz (moderner Konzertflügel) klanglich auswirkt.