Schüleraustausch Straelens Gymnasiasten auf den Spuren von Hieronymus Bosch

Die Schüler der Niederländisch-Kurse von Sven Kohnen und Marion van Huet am Gymnasium Straelen machten sich nach langer Coronapause auf den Weg zu ihrer Partnerschule, dem Jan-van-Brabant-College in Helmond. Dort erwartete sie ein abwechslungsreiches Programm zum Thema „Sehen und Verstehen“. Am ersten Tag setzten die Jugendlichen sich sowohl in der Theorie als auch in der Praxis mit den Besonderheiten von Hieronymus Bosch (1450-1516) auseinander. Modernisierte Darstellungen der Todsünden und natürlich die Werke Jeroen Boschs konnten sie im Jeroen Art Center in Den Bosch am zweiten Tag bewundern. Eine Stadtrallye und der Besuch des Jeroen-Bosch-Hauses standen ebenfalls auf dem Programm, bevor sich der ein oder andere Schüler mit der berühmten lokalen Leckerei „de Bossche bol“ – einem Windbeutel mit Schokoladenüberzug belohnte.