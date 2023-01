Brauchtum am Niederrhein Besondere Ehrungen bei der St.-Antonius-Bruderschaft

Die St.-Antonius- Bruderschaft Niedereyll hielt traditionsgemäß ihr Patronatsfest mit anschließender Generalversammlung ab. Nach der Messe in der Eyller Kapelle und dem Totengedenken am Ehrenmal, begrüßte der Vorsitzende Jens Mevissen im neuen Vereinslokal „Restaurant Eyller See“ (Tsopelis) 54 Teilnehmer. Ein besonderer Gruß galt Pastor Charles Raya, dem König Fabio van den Brandt, seinen Ministern Sebastian Küppers und Kilian Hellmanns, sowie den zahlreich erschienen Ehrenmitgliedern. Im weiteren Verlauf der Versammlung wurden die Berichte des Kassierers und Schriftführers vorgelesen – der Vorstand wurde einstimmig entlastet. Des Weiteren wurde über die Planung des am 18. Mai anstehenden Vogelschießens und vom 8. bis 12. Juli stattfindenden Schützenfestes berichtet. Auf diesem Wege möchte die St.-Antonius-Bruderschaft Niedereyll schon jetzt dazu einladen.