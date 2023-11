Schulprojekt des Liebfrauen-Berufskollegs Topnoten für den Badesee in Eyll

Die Interessenten wird es freuen, dass die drei Schüler dem See eine sehr gute Wasserqualität bescheinigen. In ihrem mehr als zehnminütigen Film legen sie alle Werte vor und geben auch einen Einblick in die Tierwelt des Sees. Auch der Kreis Kleve bescheinigt dem Eyller See eine ausgezeichnete Wasserqualität, erfährt der Zuschauer des Films. Für so viel akribische Forschung und gutes Zusammenfassen gab es eine Eins plus.