Spendenübergabe in der Alten Schmiede in Weeze Neues Mundartbuch verewigt Texte von Pfarrer Alois van Doornick

Mit 18.250 Euro unterstützt die Stiftung für Heimatforschung und Heimatpflege der Volksbank an der Niers in diesem Jahr insgesamt 25 Projekte von Vereinen, die sich in besonderer Weise für ihre Heimatregion engagieren. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde in der Alten Schmiede, dem Kulturhaus in Weeze, übergab der Stiftungsbeirat die diesjährigen Fördermittel. Die größte Fördersumme ging dabei an den Verein „Weeze Denk mal Kultur“.