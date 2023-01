„UWE“-Projekt in Geldern Fotosafari hilft bei Stadtentwicklung

Merle, Leonie, Daria und Simon laufen in der Kälte durch den Egmondpark in Geldern, um Fotos zu machen. Merle sagt: „Wir sollen die Orte fotografieren, die wir schön, blöd oder gruselig finden.“ Eine Stunde haben die Schüler dafür Zeit. Die Hälfte ist schon rum, doch die Kinder haben erst neun Bilder gemacht. „Das ist echt schwer“, meint Merle. „Wenn man Dinge öfter sieht, findet man sie irgendwann langweilig oder nervig“, ergänzt Leonie und holt ein Tablet aus ihrem Rucksack. Darauf zeigt sie ein Bild von einem Pavillon. „Den finde ich nicht schön“, sagt sie, „weil da schon am frühen Morgen Leute stehen und Alkohol trinken. Da würde ich nicht hingehen, um zu spielen.“ Am besten gefalle ihr die Schaukel. „Da treffe ich mich im Sommer mit meinen Freundinnen“, erzählt Merle. „Zuletzt haben wir da so heftig geschaukelt, dass uns schlecht wurde.“