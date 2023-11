Schützenbruderschaft St.-Peter-und-Paul Neuss Meuter tauscht Amtskette gegen Titel Ehrenbrudermeister

Nach den Wahlen machte Jens Kronenberg, der zweite Brudermeister, auf die nächsten Termine aufmerksam. Die Aktion Tannenbaum am „Pitter-un-Paul-Platz“ am ersten Adventssamstag wurde erwähnt und dass die Bruderschaft am 16. Dezember Gastgeber für den Bezirksbruderschaftstag ist. Ins neue Jahr startet der Verein mit dem Sebastianusschießen am 6. und 7 Januar in Gohr und dem Sebastianusfest mit Ehrungen am 13. Januar.