Patronatsfest mit Festumzug Ehrungen bei der St. Hubertusgilde Keylaer

Das Patronatsfest begann traditionell mit dem Antreten in der Innenstadt und einem Festumzug vorbei am Hagelkreuz zur Hubertuskapelle, um dort mit einer Festmesse dem Patron der St. Hubertusgilde sowie den lebenden und verstorbenen Mitgliedern der Gilde zu gedenken. Nach der Festmesse hatte der Vorstand der Gilde alle Mitglieder der Hubertusfamilie, die Witwen der verstorbenen Mitglieder sowie zahlreiche Ehrengäste in das Festzelt auf dem Hubertusplatz eingeladen. Dort war eine niederrheinische Kaffeetafel für alle Gäste vorbereitet. Die Veranstaltung begann mit einem Fahnenschwenken der Jugend. Nach Ansprache durch den Präsidenten und den Ehrungen der langjährigen und verdienten Mitglieder schloss sich der traditionelle Dämmerschoppen zum Patronatsfest an.