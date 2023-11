Bürger-Schützenverein Holzheim Langjährige Korpsführer nun Ehrenmitglied

Helmut Krüll wird derzeit mit Ehrungen regelrecht überhäuft. Erst hatte ihn das Holzheimer Grenadierkorps, dem Krüll 16 Jahre als Major und erster Vorsitzender gedient hatte, mit Großem Zapfenstreich verabschiedet und zum Ehrenmajor gewählt, nur Tage später legte der Bürger-Schützenverein Holzheim am Freitag nach. Auf Vorschlag des Komitees wurde Krüll ebenso wie Hans Peter Ritters, der Ehrenmajor des Sappeurkorps, zum Ehrenmitglied ernannt. Beide hatten als Korpsführer dem Komitee angehört, schieden nun aber aus dieser Riege aus. Ritters hatte die Verantwortung für das Sappeurkorps schon vor dem Holzheimer Schützenfest in jüngere Hände gegeben, während Krüll erst vor Tagen das Kommando niedergelegt hatte. Zu seinem Nachfolger als Major und Vorsitzender wählten die Grenadiere Ulrich Stange. Ihm überreichte Regimentsoberst Sascha Krüll in der Versammlung die Anstecknadel, ihn ihn künftig als Komiteemitglied ausweisen wird.