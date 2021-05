GELDERN : Clemens-Hospital: Geimpfte kommen ohne Test rein

GELDERN Besuche im St.-Clemens-Hospital in Geldern sind ab sofort für vollständig geimpfte Personen ohne weiteren Test möglich. Alle anderen Besucher benötigen weiterhin einen aktuellen negativen Corona-Test mit offiziellem Zertifikat, der nicht älter als 24 Stunden sein darf.

Besuche im St.-Clemens-Hospital in Geldern sind ab sofort für vollständig geimpfte Personen ohne weiteren Test möglich. Vollständige Impfung meint in diesem Fall, dass Erst- und Zweitimpfung abgeschlossen sind und die letzte Impfung mindestens zwei Wochen zurückliegt. Als Nachweis ist ein gültiger Impfpass erforderlich. Doch auch für geimpfte Personen gelten die Hygieneregelungen des Krankenhauses. Dazu gehören anderem die Maskenpflicht und das Abstandgebot.

Alle anderen Besucher benötigen weiterhin einen aktuellen negativen Corona-Test mit offiziellem Zertifikat, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Kostenlose Schnelltests bietet das St.-Clemens-Hospital täglich in der Zeit von 15 bis 18 Uhr im Erdgeschoss des benachbarten Gesundheitszentrums an. Eine Terminreservierung wird empfohlen auf der Internetseite www.clemens-hospital.de. Das St.-Clemens-Hospital macht darauf aufmerksam, dass zu jedem Besuch der Personalausweis mitzubringen ist. Pro Tag ist ein Besucher je Patient zugelassen. Besuche durch verschiedene Personen an mehreren Tagen sind möglich, also beispielsweise heute die Partnerin und morgen ein Elternteil.