Bei Arbeiten am Schenck-von-Nideggen-Weg : Granate in Walbeck gefunden

Granate in Walbeck gefunden

Bei Arbeiten am Schenck-von-Nideggen-Weg

Der Kampfmittelräumdienst war in Walbeck im Einsatz. Symbolfoto: Foto: Latzel/Latzel, Sebastian

Geldern Bei Erdarbeiten stieß man am Donnerstag in Walbeck auf Kampfmittel und meldete dies der Stadt Geldern gegen 11 Uhr. Es handelte sich um eine etwa 40 Zentimeter lange Granate. Sie wurde gesichert und abtransportiert.

Das Unternehmen Landschaftsbau Kruhs war am Donnerstag auf einem Grundstück am Schenck-von-Nideggen-Weg in Walbeck tätig. Bei Erdarbeiten stieß man auf Kampfmittel und meldete dies der Stadt Geldern gegen 11 Uhr.