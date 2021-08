Bundesstraße 58 in Geldern : Anhänger kippt mit 20 Tonnen Kartoffeln um

Bundesstraße 58 in Geldern

Aengenesch Am Mittwochmittag hat ein Landwirt in Geldern auf einer Kreuzung mit der B58 große Teile seiner Ladung verloren. 20 Tonnen Kartoffeln blockierten Teile der Fahrbahn.

(ütz) Um die Mittagszeit fuhr am Mittwoch ein Traktorfahren mit zwei mit Kartoffeln voll beladenen Anhängern über die Beerenbrouckstraße in Richtung Weseler Straße (B 58) und bremste vor dem Kreuzungsbereich das Fahrzeug ab, um anderen Verkehrsteilnehmern die Vorfahrt auf der B 58 zu gewähren.

Als mögliche Unfallursache kommt ein geplatzter linker Hinterreifen am Traktor in Frage. Unverzüglich waren hilfsbereite Landwirte aus der Nachbarschaft am Unfallort und luden mit Hilfe von Frontladern die Kartoffeln auf andere Anhänger um.