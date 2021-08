Aktion in Issum : Mit Bier-Kauf Flutopfern helfen

Issum Das Team von „Wir sind Diebels“ hat eine ungewöhnliche Spendenaktion gestartet. Der Andrang auf die Bierkisten war groß. Knapp 8000 Euro kamen zusammen.

„Wir sind Diebels“ stemmte ehrenamtlich den Verkauf, Anheuser-Busch InBev stellte das Bier bereit und spendet den eingenommenen Betrag an die Hilfsaktion „Nachbarn in Not“ des Kreises Ahrweiler. Natürlich durfte auch mehr gespendet werden, Spendenquittungen gab es jedoch nicht, ebenso kein Wechselgeld. Und mehr als drei Kästen pro Person waren auch nicht vorgesehen. Zudem konnte man den „Wir sind Diebels“–Fan-Katalog für eine Spende von mindestens zwei Euro erwerben.

Und „Wir sind Diebels“ will sich weiter in Sachen Flutopfer engagieren. Im August wird jede Woche ein Fan-Trikot versteigert (mit Sonderdruck). Der Erlös geht komplett an „Nachbar in Not“.