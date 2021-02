Kirchliches Leben in Kerken : Grundsteinlegung für Aldekerks Pfarrheim

Aldekerk Ein Ort der Begegnung entsteht mitten im Ort und unweit der Kirche. Grußworte vom Weihbischof wurden von Pfarrer Christian Stenz verlesen.

Kerkens Bürgermeister Dirk Möcking erinnert in seiner Rede an die Einweihung des Pfarrheims in Nieukerk, an das festliche Pontifikalamt, die vielen musikalischen Darbietungen, die Feierlichkeiten im und um das neue Pfarrheim herum. Der Bürgermeister gibt sich optimistisch, dass man nach der Fertigstellung in Aldekerk auch wieder die Gelegenheit hat, miteinander zu feiern. Denn eines ist sicher: Das neue Pfarrheim soll ein Ort der Begegnung sein, der von den Menschen belebt werden soll und muss. Pfarrer Stenz zitiert dazu aus dem ersten Petrusbrief, in dem erklärt wird, dass die Menschen als lebendige Steine das sind, was Kirche ausmacht.