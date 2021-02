Viehhaltung im Gelderland : Blauzungenkrankheit in der Eifel: Straelen und Wachtendonk sind Sperrgebiet

Gelderland Der Erreger ist laut Kreis für Menschen ungefährlich. Produkte erkrankter Tiere können bedenkenlos verzehrt werden. Auflagen gelten für Transporte.

Im Eifelkreis Bitburg-Prüm in Rheinland-Pfalz ist am 3. Februar ein Fall von Blauzungenkrankheit festgestellt worden. Das hat auch Auswirkungen auf Halter von Rindern, Ziegen und Schafen im Gelderland. Denn der 150-Kilometer-Radius um den betroffenen Betrieb reicht in nordwestlicher Richtung über das bisher bestehende Sperrgebiet in Nordrhein-Westfalen hinaus und bezieht Straelen und Wachtendonk in das erweiterte Sperrgebiet ein. Darauf machte der Kreis Kleve am Dienstag in einer Mitteilung aufmerksam. Das Sperrgebiet gilt laut Allgemeinverfügung des Kreises mindestens für zwei Jahre.