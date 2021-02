Hilfe für Vereine : SPD stellt Antrag für 50.000-Euro-Fonds

Issum Das Geld soll aus der Gemeindekasse fließen. Im Haushalt steht der Betrag mit einem Sperrvermerk. An den Richtlinien muss noch gearbeitet werden.

Ein Zeichen setzen, sich solidarisch mit den Vereinen zeigen in diesen schwierigen Zeiten, das ist der Hintergrund des Antrags der Issumer SPD, erklärt der Fraktionsvorsitzende Sascha Kujath. Die Sozialdemokraten waren mit der Idee an die Verwaltung und Politik herangetreten, 50.000 Euro in einen Hilfsfonds für Vereine anzulegen. „Mit der finanziellen Unterstützung wollen wir sicherstellen, dass Vereine, vor allem kleine Vereine, keinen großen Schaden nehmen“, sagt Kujath. Der Gedanke ist, dass auch die Vereine unter den aktuellen Beschränkungen zur Eindämmung des Infektionsgeschenens zu leiden haben.