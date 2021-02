Vor der Schulöffnung im Gelderland : Der erste Schritt zur Normalität

Am Lise-Meitner-Gymnasium Geldern wird, wie an anderen Schulen, am Montag wieder teilweise Präsenzunterricht erteilt. Foto: moew

Ab Montag, 22. Februar, sollen die Schulen in NRW zumindest teilweise wieder öffnen. Geplant ist ein Wechsel zwischen Präsenz- und Distanzunterricht. Wir haben uns bei den Schulleitern im Gelderland umgehört, welche Hoffnungen, Ängste, Sorgen und Nöte sie mit diesem Schritt verbinden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Weber

Wie fast jeder schaue auch ich mit gemischten Gefühlen auf die Entscheidung, die Schulen ab dem kommenden Montag wieder schrittweise zu öffnen. Einerseits freuen wir uns alle auf den Präsenzunterricht. Andererseits, muss ich ehrlich sagen, habe ich Angst um die Gesundheit der Kollegen und der Kinder. Ich bin keine Medizinerin und keine Virologin, ich weiß nicht, was das Beste ist, deshalb müssen wir darauf vertrauen, dass das Land die richtige Entscheidung getroffen hat. Trotzdem fühlt es sich komisch an, dass fast alles um einen herum geschlossen bleibt, und nur die Schulen wieder öffnen sollen. Gerade in Issum ist der Inzidenzwert relativ hoch. Wir fühlen uns aber gut gewappnet und freuen uns, wenn die Kinder in die Schule zurückkehren. Der Plan ist, die Klassen in zwei Gruppen aufzuteilen und sie jeweils tageweise in die Schule zu lassen. Für die Lehrer bedeutet dies eine erhebliche Mehrarbeit, um alle auf einem Niveau zu halten. Für die Kinder ist es der erste Schritt zurück zur Normalität. Auch für die Eltern bedeutet es eine Entlastung. Ob es zu früh ist, kann ich erst in zwei Wochen sagen, wenn die nächsten Testungen anstehen.

Christel Münster, Brüder-Grimm-Grundschule Issum

Der Distanzunterricht mit Videokonferenzen und Moodle funktioniert am Lise-Meitner-Gymnasium sehr gut. Wir begrüßen es trotzdem sehr, dass die Abschlussjahrgänge ab dem 22. Februar wieder in die Schule kommen dürfen, zumal wichtige Klausuren anstehen. Durch FFP2-Masken im Unterricht, Einhalten der AHA-Regeln, regelmäßiges Lüften und geteilte Lerngruppen in benachbarten Räumen wird das Ansteckungsrisiko minimiert. Auch ein Wechselunterricht in den Stufen 5 und 6 mit halbierten Klassen wäre noch gut umsetzbar. Wird der Wechselunterricht aber auf alle Jahrgänge ausgedehnt, ergeben sich Probleme bei der praktischen Umsetzung. Da viele Fächer nicht innerhalb der Klassengemeinschaft, sondern in zusammengesetzten Gruppen unterrichtet werden, kann man nicht einfach eine Klasse in zwei Hälften teilen und tage- oder wochenweise abwechselnd in die Schule kommen lassen. In der Oberstufe wären die Schwierigkeiten aufgrund des individualisierten Kurssystems und der unterschiedlich großen Kursräume noch größer, sodass jeder Einzelne trotz Lernplattform und (Audio-)Streaming real vermutlich weniger Unterricht erleben wird als im aktuellen Distanzformat. Vollständiger Präsenzunterricht, sobald vertretbar, wäre daher am besten, da für Schüler, aber auch für Lehrer der regelmäßige direkte Kontakt elementar wichtig ist.

Achim Diehr, Lise-Meitner-Gymnasium Geldern

Grundsätzlich können wir ja nun ab dem 22. Februar Abschlussklassen wieder in den Präsenzunterricht holen. Wir haben dazu schon mit pädagogischer Steuergruppe, Steuergruppe Medien, „Krisenteam“ und Lehrerrat Vorüberlegungen getroffen, die in dieser Woche konzeptionell zu Ende geführt werden. Insofern sind wir in den Startlöchern. Ich halte es für absolut richtig, zunächst eine Beschränkung auf diese Schülergruppe zu planen, da dann Hygiene-Maßnahmen besser eingehalten werden können, vor allem die Abstände. Das Tragen von Masken ist bei uns sowieso schon seit den Sommerferien eine schulinterne Regel gewesen, bevor es verpflichtend wurde. Wenn mehr Schüler in die Schule kommen würden, hätten wir ein Platzproblem, und die Durchmischung, vor allem im Pausenbereich, stellte schon vor Weihnachten ein großes Problem dar. Die größte organisatorische Herausforderung sehe ich beim Personaleinsatz, wenn Lehrer in aufeinander folgenden Stunden zwischen dem Präsenzunterricht in den Abschlussklassen und dem Distanzunterricht in anderen Jahrgangsstufen wechseln müssen. Dazu müssen wir dann in der Schule den notwendigen Raum und die notwendige Technik gewährleisten, da die wenigsten so schnell zwischen Schule und Wohnung pendeln könnten. Die in der Schulmail angedachte Mischung aus Präsenz- und Distanzunterricht unterstütze ich, da somit Lerngruppen klein gehalten werden können und alle gleichmäßig „versorgt“ werden können. Wie gesagt, alle Überlegungen werden nun von uns gebündelt und zu einem Konzept für den Wiedereinstieg zusammengefasst. Gut, dass man uns dazu Zeit gegeben hat und nicht wieder eine Umsetzung in wenigen Stunden verlangt.

Wilfried Schönherr, Realschule an der Fleuth Geldern

Für mich ist mit der Entscheidung, die Schüler der Abschlussklassen in die Schule zu holen, ein erster Schritt hin zur Normalität gemacht. Dennoch war für mich schon vorher ganz klar, wie auch immer die Entscheidungen seitens der Politik ausgefallen wären, sie sind für mich als Leiter einer Ganztagsschule unbefriedigend, denn niemand kann uns zurzeit Normalität bieten. Eine Schule, das ist in den letzten Wochen und Monaten sehr deutlich geworden, ist doch so viel mehr als eine reine Bildungsfabrik. Ich mache mir Sorgen um die psychische Gesundheit unserer Schüler, die Freunde nicht sehen können, die sich seit fast einem Jahr nur mit Maske begegnen und kein unbeschwertes Miteinander genießen können. Ich nehme wahr, dass viele Eltern und Erziehungsberechtigte ungeheure Anstrengungen auf sich nehmen, damit ihre Kinder den Anschluss nicht verlieren. Telefonate mit ihnen offenbaren, dass viele am Rande der Erschöpfung stehen und sie die Sorge und Angst um den Bildungserfolg und das Wohlergehen ihrer Kinder umtreibt. Bei aller Digitalisierung, die wir in den letzten Monaten mit Wucht vorangetrieben haben, zeigt mir das: Schüler gehören in die Schule. Bildung funktioniert über Beziehung. Schule ist ein Lern- und Lebensraum. Im gleichen Moment fühle ich die Verantwortung für die knapp 100 Lehrer sowie Mitarbeiter, die an unserer Schule tätig sind. Wir wurden zwar in ausreichender Zahl mit FFP2-Masken ausgestattet, können alle Räume gut lüften und Handdesinfektion ist gewährleistet. Doch auch wenn wir alle Hygienemaßnahmen ergreifen, die notwendig sind, es bleibt ein Restrisiko für alle, die die Schule besuchen und in ihr arbeiten. Ich möchte nicht erleben, dass einer oder eine unserer Schulgemeinde ernsthaft erkrankt. Für ein hochdifferenziertes System, wie es unsere Schulform darstellt, bedeutet jede Änderung der Normalität ein extrem hohes Maß an organisatorischem Aufwand. Der jetzt angedachte Wechselunterricht bringt für uns die Schwierigkeit mit sich, wie wir mit unserem Kurssystem während der Präsenzphasen umgehen. Dennoch werden wir auch diesmal gute Lösungen finden und mit den Vorgaben verantwortungsvoll umgehen. Ich freue mich jedenfalls jetzt schon sehr darauf, die ersten Schüler leibhaftig wiederzusehen.

Christoph Feldmann, Gesamt­schule Kevelaer

Eine mögliche Schulöffnung am 22. Februar sehe ich skeptisch. Die herrschende Verunsicherung angesichts drohender Mutationen und die immer noch relativ hohen Zahlen sprechen eher für eine weitere Phase des Distanzunterrichts. Ein Wunsch an die Entscheidungsträger wäre es, klare Vorgaben für einen längeren Zeitraum zu erstellen und nicht stückweise die Verantwortung zu delegieren. An weiterführenden Schulen sind gemischte Unterrichtsformen organisatorisch schwierig, es gibt sehr viele Hindernisse und Sonderregelungen. An den Gegebenheiten vor Ort hat sich im Prinzip nichts geändert. Das Lüften der Klassenräume sowie Pausenregelungen sind bei der aktuellen Witterung natürlich noch schwieriger. Konkrete Maßnahmen können erst geplant werden, wenn man die zu erwartenden Rahmenbedingungen kennt. Das benötigte Material ist vorhanden. Eine große Herausforderung sehe ich beim Busverkehr. Ein großer Nachteil für Schüler, Eltern und Lehrer ist fehlende Planungssicherheit. Die Unsicherheit, wo man steht und wie es zum Beispiel mit Leistungsnachweisen und Bewertung weitergeht, beschäftigt verständlicherweise viele. Für die angehenden Abiturienten tut es mir besonders leid, dass sie die „Highlights“ der letzten Schulwochen vor den Abschlussprüfungen nicht genießen können.

Rudolf Germes, Friedrich-Spee-Gymnasium Geldern

Eine Öffnung der Schulen am 22. Februar halte ich für einen plausiblen Kompromiss. In Hinblick auf die Infektionszahlen wäre es sicher wünschenswert, diese Öffnung der Schulen noch hinauszuzögern. In Hinblick auf die Bedürfnisse unserer Schüler ist eine Öffnung aber unabdingbar. Die vergleichsweise frühzeitige Kommunikation der Öffnung bietet uns mehr Zeit als sonst, die Wiedereröffnung zu planen und beispielsweise sinnvolle Konzepte für den Wechselunterricht abzustimmen. Insgesamt sind wir recht gut vorbereitet: Unser Hygienekonzept hat im ersten Halbjahr die Vorgaben erfüllt, nach derzeitigem Stand können wir das weiterhin gewährleisten. Unseren Stundenplan haben wir in Erwartung des Wechselunterrichts modifiziert. Die in den kommenden Wochen anstehende Mischung aus Präsenz- und Distanzunterricht ist für viele Schüler sicher besser, als ausschließlich auf Distanz zu arbeiten: Sie bedürfen der realen Begegnung, der Sozialkontakte und der unmittelbaren Rückmeldung, manche auch der engmaschigen Kontrolle durch die Kollegen. Für Lehrer ist die Gleichzeitigkeit aber sehr anstrengend, da sie beide Unterrichtsformen parallel vorbereiten und betreuen müssen. Schüler erleben dadurch aber wieder ein Stück Normalität, die für ihre Entwicklung unabdingbar ist, den Abiturienten kann hoffentlich die Sorge um die Prüfungen genommen werden. Präsenzunterricht für alle wäre im Sinne unserer Schüler die wünschenswerteste Alternative, aber daran ist vorläufig leider nicht zu denken.