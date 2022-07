Finanzminister aus Wermelskirchen : Ortsliberale nicht bei Lindner-Hochzeit

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und seine Frau Franca Lehfeldt kommen nach der kirchlichen Trauung aus der Kirche St. Severin in Kampen auf Sylt. Foto: dpa/Axel Heimken

Wermelskirchen / Sylt Die Parteifreunde aus der alten Heimat waren nicht eingeladen, haben ihm aber gratuliert. Den Rummel und die Anfeindungen können sie nicht verstehen – eine Hochzeit sei etwas Privates.

140 Gäste, Franca Lehfeldt trägt ein Luxuskleid und reist im Porsche zum Traualtar an, Sebastian Pufpaff sorgt als Moderator für die richtige Stimmung – das ist eine kurze Beschreibung der Hochzeit des Finanzministers Christian Lindner, die am 7. Juli stattgefunden hat. Der 43-Jährige, der in Wermelskirchen aufgewachsen ist, hat der Welt-Chefreporterin vor wenigen Tagen auf Sylt das Ja-Wort gegeben. Der Liberale hat mit seiner mehrtägigen Hochzeitsfeier richtig für Aufsehen gesorgt.

Seine örtlichen Parteifreunde haben die Feierlichkeiten aus der Ferne beobachtet: Weder Orts- noch Kreispolitiker hatten nach Recherchen unserer Redaktion eine Einladung zum Polterabend oder zur Hochzeit. „Ich wäre sicher nach Sylt gefahren, wenn er mich eingeladen hätte“, lacht Marko Frommenkord (FDP-Fraktionsvorsitzender), als er auf den Termin auf der Ferieninsel angesprochen wird. Aber er war nicht eingeladen. „Ich habe ihm per Textnachricht Glückwünsche nach der standesamtlichen Trauung geschickt – und vor allem viel Spaß gewünscht. Ich hoffe, dass er den hatte.“ Zum Rummel um die Person meinte er. „Jeder hat das Recht auf Hochzeit in seinem Rahmen. Deshalb verstehe ich den Trubel und die Anfeindungen nicht.“

Info Eintritt und Austritte Eintritt Der heute 43 Jahre alte Christian Lindner tritt als 16-Jähriger in Wermelskirchen in die FDP ein. 2000 zog er mit 21 Jahren als jüngster Abgeordneter in der Geschichte des Landtages ins Landesparlament ein. 2009 zog er über die Landesliste in den Bundestag ein. Seit 2013 ist er Bundesvorsitzender der FDP, seit 2021 Bundesfinanzminister. Austritte Der katholisch getaufte Christian Lindner trat nach seinem 18. Lebensjahr aus der Kirche aus. Seine Ehefrau Franca Lehfeldt ist ebenfalls aus der evangelischen Kirche ausgetreten.

Der Kontakt zu Lindner sei nicht abgebrochen, „aber sein Amt füllt ihn aus. Da hat er nicht mehr so viel Zeit“, berichtet Frommenkord. Selten sei er in seiner alten Heimat, aber den Wahlkreis besuche er doch noch ab und an.

Auch der Ortsvorsitzende Patrick Engels war nicht eingeladen, sieht darin aber auch kein Problem. Die Hochzeit sei zudem eine Privatsache. Und es sei seiner Ansicht nach völlig in Ordnung, wie Christian Lindner gefeiert habe. Als „unter aller Kanone“ bezeichnete Engels hingegen die Aufrufe in den Sozialen Medien, die Hochzeit zu stören.

Als ein Förderer in Lindners jungen Jahren ist der Liberale Hartmut Zulauf zu sehen. „Ich habe ihn unterstützt, als er sich für Politik interessierte. Aber Christian ist sehr, sehr schnell selbstständig geworden und ist seine eigenen Wege gegangen.“ Auch er war nicht eingeladen, hat ihm aber per E-Mail zur Hochzeit gratuliert. „Christian hat einen Tag später geantwortet.“ Der Kontakt zum heutigen Bundesfinanzminister sei „freundschaftlich und herzlich“, er könne natürlich angesichts seines Jobs nicht immer im Wahlkreis oder seiner Heimat präsent sei. „Dafür habe ich Verständnis.“ Für den Rummel um seine Hochzeit hat er kein Verständnis: „Das ist doch ein willkommenes Sommerspektakel für die Medien.“

Würde er Christian Lindner und seine Frau Franca Lehfeldt in der Stadtkirche trauen? Für den Vorsitzenden des Presbyteriums der Evangelischen Kirchengemeinde Wermelskirchen, Manfred Jetter, gibt es da kein einfaches Ja oder Nein. „Das ist eine Frage, die von außen sehr schwierig zu beantworten und zu beurteilen ist“, gesteht der Pfarrer ein.

Pfarrer Manfred Jetter hätte erst das Traugespräch abgewartet, ehe er eine Entscheidung getroffen hätte. Foto: Theresa Demski

Er habe in den vergangenen Tagen die Stellungnahme von der Theologin Margot Käsmann gelesen, ebenso die vielen Repliken. „Laut unserer Kirchenordnung wäre diese Hochzeit nicht möglich gewesen“, sagte er. Denn Lehfeldt und Lindner sind auch ihren Kirchen ausgetreten. „Wir müssen als Evangelische Gemeinde aufpassen, dass unser Profil nicht allzusehr verwässert wird.“ Damit meint er, dass die Kirche nicht als Kulisse zur Verfügung stehen dürfe.

Andererseits gebe es vor jeder Trauung ein seelsorgerisches Gespräch. Wie dies in diesem Fall abgelaufen sei, da habe er keinen Einblick und könne sich deshalb kein Urteil erlauben. Er hätte in diesem Fall dem Brautpaar auf jeden Fall ein Gespräch angeboten, um auf den Charakter einer Trauung hinzuweisen. „Ein Brautpaar gibt bei einer christlichen Trauung vor Gott ein Versprechen ab, ein christlich-ethisches Leben zu führen.“ Ein Brautpaar entscheide dann, ob es das so ablegen möchte. „Ich würde erst nach einem Vorgespräch entscheiden, ob ich das Paar trauen würde“, sagt der Pfarrer.

Und was sagen die Wermelskirchener zur Lindner-Hochzeit ? „Die haben das ja alles selbst bezahlt. Dass Lindner und Lehfeldt jetzt in der Kirche geheiratet haben, das muss ja jeder selbst wissen. Also ich finde die beiden gut“, sagt Brigitte Schmitt vom Eickerberg.

„Wer Geld hat, der macht es halt. Ich fand es ein bisschen übertrieben“, meint ein 52-Jähriger, der in Wermelskirchen wohnt.