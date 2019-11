Erkrath : Stadt will Sportvereine nur noch pauschal fördern

Stadt will Sportvereine nur noch pauschal fördern

Die Kosten für Sicherheitsvorkehrungen beim Neandertallauf sind in den letzten Jahren erheblich gestiegen, melden die Organisatoren. Foto: Blazy, Achim (abz)

Erkrath (hup) Am sogenannten Sporthearing des Erkrather Stadtsportverbands haben einige Erkrather Sportvereine, Ratsmitglieder, Bürgermeister Christoph Schultz und der Beigeordnete Ulrich Schwab-Bachmann teilgenommen.

Es wurde darauf hingewiesen, dass zukünftig nicht nur der Neandertallauf von den gestiegenen Kosten für Sicherheitsvorkehrungen betroffen sein werde, sondern sehr viele Sportvereine, die ähnliche Veranstaltungen durchführen möchten. Daher wurde vorgeschlagen, dass, ähnlich wie in anderen Kommunen, der Stadtsportverband einen Betrag erhalten soll und diesen dann an jene Sportvereine ausschüttet, die Veranstaltungen mit nicht gedeckten Kosten durchführen. In Erkrath würden dafür künftig 3000 Euro pro Jahr zur Verfügung gestellt werden.