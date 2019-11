An(ge)dacht : Jubeln für Gott

Mettmann/Erkrath/Wülfrath Jubeln im Fußballstadion, Springen vor der Konzertbühne, Armestrecken beim Promibesuch. In solchen Situationen ist es normal, dass wir aus uns herausgehen und unseren Emotionen Ausdruck verleihen. Es ist sogar wichtig, solche Momente zu erleben und unsere Freude und Begeisterung ohne Hemmungen zeigen zu können.

Zum einen hängt dies damit zusammen, dass den Christen beigebracht wird, in Kirchen ruhig und andächtig zu sein. Dies soll auch so sein, den Kirchen sind Orte der besonderen Begegnung mit Gott, heilige Räume, deren Würde man mit Respekt und Stille begegnet. Aber gleichfalls möchte Gott uns Menschen ergreifen, bewegen und erfüllen. Wir sollen Anteil haben an seiner Größe, Schönheit und Liebe. Gott so zu erleben und zu feiern ist mindestens genauso schön wie das Jubeln im Stadion, beim Rockkonzert oder vor seinem Star. Jubeln für Gott kann sich nicht auf eingeübte Gesten und auswendig gelernte Texte beschränken – so wichtig und sinnvoll diese auch sind. So wie Gott den ganzen Menschen erfassen möchte, dürfen auch wir mit unserem ganzen Sein Gott Antwort geben. Klassische Kirchen bieten nicht unbedingt eine Atmosphäre für ausgelassenen Jubel. Daher brauchte es ebenso Gebetsorte und -räume, die es leichter machen, Gott aus vollen Herzen zu preisen.