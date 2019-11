Kreis Mettmann : Andertal-Festival endet mit Rauminstallation

Kreis Mettmann Zum Finale gibt es elektronische Musik, Live-Malerei und Tanz im Hildener QQtech-Museum.

Mit einem hochspannenden Finale geht das Andertal-Festival am kommenden Sonntag, 17. November, in der QQTec-Halle an der Forststraße 73 in Hilden zu Ende. „Electronic Arts in Motion“ heißt das aufwändige Spektakel und beginnt um 16 Uhr als Rauminstallation mit elektronischer Musik in der Museumshalle.