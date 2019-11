Dauerprozess um Erkrather : 26-Jähriger wegen Vergewaltigung an Ehefrau angeklagt

Erkrath Als Marathon-Prozess entwickelt sich das Gerichtsverfahren gegen einen 26-Jährigen. Ihm wird vorgeworfen, seine inzwischen Ex-Ehefrau mehrfach missbraucht zu haben.

Aus fünf angesetzten Verhandlungstagen wurden erst zehn, nun wurden bis hin zum 25. Prozesstag weitere Termine anberaumt. Sich angemessen zu verteidigen, davon machen die Verteidiger des 26-jährigen Tunesiers, der seine Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung in Erkrath mehrfach und auch im Beisein des gemeinsamen Kindes vergewaltigt haben soll, vollumfänglich Gebrauch.

Aus Sicht des Angeklagten ist das Bemühen um Beweise seiner Unschuld nachvollziehbar – sollte die Kammer ihn schuldig sprechen, dürfte ihn eine längere Haftstrafe erwarten. Ungewöhnlich an diesem Prozedere ist allenfalls, dass neue Verteidiger-Anträge immer dann gestellt werden, wenn die Ziellinie bereits in Sichtweite zu sein scheint. Einmal waren sogar die Plädoyers terminiert, das Urteil schien in greifbare Nähe zu rücken. Dann erreichte den Vorsitzenden Richter eine E-Mail, geschrieben von einem der Verteidiger des Angeklagten aus dessen Urlaub: Man wolle weitere Anträge stellen und zusätzliche Entlastungszeugen laden. Sie haben inzwischen ausgesagt, die Staatsanwaltschaft bekundete dennoch Zweifel an deren Glaubwürdigkeit.