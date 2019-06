Straftat in Erkrath : Pflanzen-Center meldet Einbruch

Straftat in Erkrath

ERKRATH Mitarbeiter entdeckten den Schaden, als sie am Sonntag öffnen wollten.

(krue) Vor verschlossenen Toren standen am Sonntagmorgen die Kunden des BlumenCenters Wächter in der Straße „An der Brandshütte“ in Erkrath. Zwei Streifenwagen parkten vor dem Gebäude.