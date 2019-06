Tag der offenen Tür in Erkrath : Gut Falkenberg setzt auf digitale Zukunft

Tag der offenen Tür in Erkrath

Erkrath Bei einem Tag der offenen Tür zeigte das Internat, wie neue Medien ganz selbstverständlich zum Schulalltag gehören.

„Bei uns ist die Digitalisierung des Unterrichts bereits seit Jahren gelebte Realität,“ verrät der Schulleiter des Bergischen Internats, Bernd Kesseler, beim Rundgang am „Tag der Offenen Tür“. „Wir legen allerdings zunächst die analoge Basis, damit die Schüler dann gefahrlos digital arbeiten können. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn im Web lauern überall Seiten mit für die Schülergefährdendem Inhalt, wenn man sie nicht entsprechend schult“, zeigt sich der engagierte Pädagoge überzeugt. Er ist seit 30 Jahren an der privaten Ganztagsschule, deren 180 Plätze „immer besetzt“ seien, wie er nicht ohne Stolz berichtet.

Doch was unterscheidet diese private Schule, bei der die Eltern oder ein Stipendium des internen Trägervereins für die Schulgebühren aufkommen und in der die Schüler Schuluniformen tragen, noch von den anderen Schulen im Kreis?

Was Ein 45-köpfiges Team aus Lehrern, Erziehern, Sozialpädagogen, Sekretariats- und Küchenkräften sowie zwei „Native Speaker“-Bachelor-Studenten ist an der privaten Ganztagsschule tätig.

„Ich finde die kleinen Klassen toll und dass wir meist mit dem iPad lernen“, schwärmt die 13-jährige Marina, die in die sechste Klasse geht und ihrer Klassenlehrerin Kamila Kosciuk in ihrem Klassenraum Gesellschaft leistet. Die Englisch- und Sportlehrerin hatte für den Präsentationstag „English games“ vorbereitet, wie sie sie auch im normalen Unterricht anwendet. „Wir arbeiten hier mit einer Mischung aus einem analogen und digitalen Unterricht“, erzählt die junge Frau, die seit dreieinhalb Jahren am Bergischen Internat tätig ist. Wie ihre Schülerin schätzt sie die kleinen Klassengrößen. „In meiner Klasse sind zurzeit 16 Schülerinnen und Schüler. Das ist schon recht viel für unsere Verhältnisse.“