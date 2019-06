Erkrather beteiligt : Jugendliche überfallen Gruppe mit Schreckschusspistole

Die Polizei wurde in der Nacht zu Sonntag gleich mehrfach alarmiert. Foto: dpa/Friso Gentsch

Mettmann/Erkrath Die drei Beschuldigten wurden am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt.

(arue) Am späten Freitagabend, 14.Juni, gegen 21.36 Uhr wurde die Polizei zur Straße Am Holterhöfchen gerufen. Es sollen Schüsse im Bereich der Grünanlage zu hören sein. Polizeikräfte konnten drei Jugendliche im Bereich des dortigen Spielplatzes antreffen und überprüfen.

Nur zwei Stunden später, gegen 23.29 Uhr, wurde die Polizei erneut in den Bereich Am Holterhöfchen gerufen. Im Bereich der Skater- und der Schulanlage soll es zu Bedrohungen mit einer Schusswaffe und einem Raub unter Vorhalt einer Schusswaffe gekommen sein. Durch den Einsatz starker Polizeikräfte aus den Bereichen Hilden, Erkrath, Mettmann und Düsseldorf konnten mit Unterstützung zweier Polizeidiensthunde mehrere Jugendliche und Heranwachsende angetroffen werden. Unter den Personen befanden sich die drei jungen Männer, denen zuvor ein Platzverweis am nahen Spielplatz ausgesprochen wurde.