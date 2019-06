Erkrath : Taschengeldbörse läuft nur schleppend an

Grund ist die geringe Resonanz von Seiten der Älteren, nicht der Schüler. Das hat der Seniorenrat jetzt diskutiert.

Der Seniorenrat Erkrath vertritt die Interessen der Erkrather Bürger über 60 gegenüber Politik und Verwaltung. Als offizielles Gremium der Stadt entsendet er Mitglieder in die Ausschüsse, wo sie zwar nicht stimm-, aber redeberechtigt sind. Die Meinungsbildung hierfür geschieht bei den Seniorenrats-Sitzungen, die alle zwei Monate im Verwaltungsgebäude Kaiserhof stattfinden. Darüber hinaus engagiert sich der Seniorenrat auch in eigenen Projekten, die der Lebensqualität und der Teilhabe der älteren Mitbürger zu Gute kommen sollen. Diese Woche war wieder Sitzung.

„Diese Konstellation mit nur fünf Männekes haben wir in all den vier Jahren noch nie gehabt“, stellt Ursula Mazurczak fest. Normalerweise versammle sich das elfköpfige Gremium (fast) vollzählig, doch dieses Mal ließen sich sechs Mitglieder entschuldigen. Mit Mazurczak (trotz Erkältung), Horst Esselborn, Jörgen Olaf Heide und Heinz Kurtz waren es nur vier Mitglieder plus dem Vorsitzenden Timo Kremerius – und damit war das Gremium nicht beschlussfähig. Also machte man das Beste aus der Situation und plauderte ohne strenge Tagesordnung über aktuelle Themen in Erkrath. Der Schulbrand in der Sandheide und die anschließende Diskussion über den Zustand der Gesellschaft bewegten auch den Seniorenrat.