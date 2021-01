Bezirksregierung lehnt Aktion in Erkrath ab : Bürgerbus darf nicht zum Impfen fahren

Erkrath Eine Konkurrenz zum Taxi- und Mietwagengewerbe sei nicht erwünscht, hat das Team erfahren. Es wäre eine naheligenden, einfache Lösung gewesen.

Es wäre so einfach gewesen: Der bereits fest etablierte und stets gut gebuchte Alt-Erkrather Bürgerbus fährt Senioren unter Einhaltung aller Hygiene-Gebote zum Corona-Impfzentrum an die Hochdahler Straße. Für viele nicht mehr so mobile Bürger, die über 80 sind und sich jetzt nach Vereinbarung eines Termins gegen das Corona-Virus impfen lassen können,wäre das eine naheliegende Lösung des Anreiseproblems. Aber daraus wird nichts, wie Harald Mars vom Erkrather Bürgerbus-Team meldet. Die Aktiven sind im Auftrag der Rheinbahn unterwegs und hatten dort angefragt, da Fahrer und Busse für derartige Sondereinsätze eine Genehmigung haben und abgesichert sein müssen. Harald Mars wurde jetzt mitgeteilt, dass die Bezirksregierung Fahrten der Bürgerbusse im Shuttle-Verkehr ablehnt. Begründung: Bürgerbuslinien sollen den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) in Regionen, in denen es keinen oder nur wenige reguläre ÖPNV-Angebote gibt, ergänzen bzw. verstärken, deshalb werden die Bürgerbusvereine finanziell vom Land NRW gefördert. Es dürfe dabei aber keine Konkurrenz zum Taxi- und Mietwagengewerbe entstehen, die nicht mehr dem Verwendungszweck der Fahrzeugförderung des Landes NRW entspreche. Eine Genehmigung für Fahrten zum Impfzentrum werde daher für Erkrath und auch für alle anderen Bürgerbusvereine in NRW nicht erteilt.