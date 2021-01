Alt-Erkrath : Postshop immer noch ohne Briefkasten

Erkrath Briefmarken gibt es an der Bavierstraße 1 schon seit dem 3. November zu kaufen, jetzt fehlt Bürgern nur noch die dazugehörige Box zum Einwerfen.

Es soll vorkommen, dass Menschen sich in Krisenzeiten auf alte Kulturtechniken besinnen und wieder Briefe schreiben, statt immer nur vor dem Computer zu hocken. Manche haben gar keinen Computer und schreiben ganz grundsätzlich Briefe. In beiden Fällen wäre es praktisch, neben dem Postshop, der die Marken verkauft, auch gleich einen Briefkasten zu haben.

Den vermisst RP-Leser Ernst Vogel derzeit aber noch an der Bavierstraße 1, der neuen Adresse des umgezogenen Alt-Erkrather Postshops. Als Briefeschreiber alter Schule hat Ernst Vogel sich gleich hingesetzt, um unsere Redaktion in Form eines – handgeschriebenen – Leserbriefs über den Missstand zu informieren.

Sie haben ein Anliegen? Dann wenden Sie sich an unsere Redaktion. Und zwar unter Tel. 02104 9279722 oder per E-Mail mit dem Stichwort Bürgermonitor an mettmann@rheinische-post.de.

Demnach hat der Postshop bereits am 3. November seine Räume in der Bavierstraße 1 geöffnet, nachdem er seinen bisherigen Standort Bahnstraße/Ecke Gartenstraße abgegeben hatte. Ernst Vogel berichtet: „In den ersten Wochen war der Bankautomat defekt; er ist inzwischen in Betrieb. Einen Briefkasten suchen die Kunden aber bisher vergeblich. Der ist noch am alten Standort, 300 Meter entfernt.“