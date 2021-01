Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Sechs Todesfälle und sinkende Inzidenz

Kreis Mettmann Die Zahl der am Coronavirus Erkrankten ist weiter zurückgegangen. Das Kreisgesundheitsamt meldet sechs weitere Todesfälle. Der Inzidenzwert sinkt.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Dienstag kreisweit 1053 Infizierte, 165 weniger als am Montag. Davon leben in Erkrath 84 (-16; 2 Neuerkrankungen, 17 genesen), in Haan 64 (-19; 0 neu, 16 genesen), in Heiligenhaus 96 (-16; 2 Neuerkrankungen, 18 genesen), in Hilden 128 (-8; 10 Neuerkrankungen, 17genesen), in Langenfeld 117 (+4; 0 neu,14 genesen) , in Mettmann 102 (-11; 6 Neuerkrankungen, 17 genesen), in Monheim 47 (-4; 5 Neuerkrankungen, 9 genesen), in Ratingen 166 ( -13; 12 Neuerkrankungen, 24 genesen), in Velbert 197 (-56; 16 Neuerkrankungen, 71 genesen) und in Wülfrath 52 (-6; 2 Neuerkrankungen, 8 genesen).