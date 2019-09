Erkrath : „Coral Renania“ singt in Polen

Erkrath Der Projektchor ist bis zum 19. September auf einer Konzertreise im Nachbarland.

Zu einer Konzertreise in Polen starteten 41 Sängerinnen des Frauenchors Erkrath, Sänger des Projektchors Coral Renania, Angehörige und Freunde. Sie werden in der Katherina-von-Alexandria-Margarethen-Kirche in Krakau und in der Heilige-Familie-Kirche in Breslau singen.