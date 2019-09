Erkrath : Stadt dankt ihren Ehrenamtlern

Erkrath Für ihr großes und jahrelang beständiges Engagement bedankten sich Vertreter der Stadt auf einer Gala bei den ehrenamtlich tätigen Bürgern.

Gerade erst hatte der Bundespräsident verdiente Bürger aus ganz Deutschland ins Schloss Bellevue eingeladen – darunter auch die Behindertenbeauftragte der Stadt Erkrath und Vorsitzende des „MS-Treffs“, Marion Kremerius. Aber auch jene, die nicht in Berlin dabei waren, konnten sich über Wertschätzung freuen: Die Stadt Erkrath feierte eine Gala in der Stadthalle, um den ehrenamtlich tätigen Bürgern zu danken. Es war eine rundum gelungene Veranstaltung, die der Bedeutung des Engagements gerecht wurde und zugleich fröhliche und gesellige Akzente setzte.

Skrabic nannte Zahlen: 62 Ehrenamtliche seien an diesem Abend hier, die zusammen rund 1200 Jahre an gemeinnütziger Arbeit verrichtet hätten. Die Ehrungen fanden in drei Blöcken statt. Der erste Block war den Vereinen ADFC, CVJM, DRK und der Carl-Fuhlrott-Schule gewidmet. So kann Beate Könn auf 40 Jahre in der Blutspende beim DRK zurückblicken, genauso lange, wie Wolfgang Cüppers schon im Katastrophenschutz tätig ist. „Man tut das, um Leuten zu helfen, und wegen der sehr guten Kameradschaft“, sagte Cüppers.