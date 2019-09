Reaktion auf Bürgermonitor : SPD-Fraktion fordert weiteren Bus für Schüler

Erkrath Die Politik reagiert auf Beschwerden von Eltern, dass Busse der Linie 741 häufig überfüllt und zu spät sind.

(arue) Die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Erkrath nimmt sich der Bürgerbeschwerde unseres Bürgermonitors an und bittet Bürgermeister Christoph Schultz in einem Antrag, „dass sie die Rheinbahn veranlassen, kurzfristig morgens zu Schülerverkehrszeiten zum Konrad-Heresbach-Gymnasium und zum Berufskolleg Neandertal einen weiteren E-Bus auf dem Linienweg der 741 einzusetzen, der verhindert, dass Kinder auf dem Weg zur Schule nicht mitgenommen werden können.“ Mittelfristig werde die SPD-Fraktion weitere Vorschläge „zu einer dauerhaften Lösung des Problems unterbreiten“, kündigt Fraktionschef Detlef Ehlert an.