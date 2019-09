Haan : Brückenprüfung: Straße wird in der Nacht gesperrt

Die Stabilität der Eisenbahnbrücke Millrather Straße wird in der Nacht zum Freitag geprüft. Diese reguläre, alle sechs Jahre vorgeschriebene Untersuchung hat nichts zu tun mit Überlegung die alte Brücke durch eine neue zu ersetzen und dann an einen neuen Kreisverkehrsknoten mit Millrather-/Ellscheider Straße und Niederbergische Allee anzuschließen. Foto: Christoph Schmidt

Haan/Erkrath Die Landesstraße 357 zwischen Gruiten und Erkrath wird nur in der Nacht zum Freitag von 0 bis 5 Uhr zwischen Haaner Straße in Millrath und der Ellscheider Straße in Gruiten gesperrt. Nach einer Mitteilung der Stadt Haan vom Dienstag sollte die Sperrung schon von Donnerstag 0 Uhr bis Freitagfrüh andauern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wie Straßen NRW mitteilte, sind Brückprüfarbeiten angesetzt. Holger Kaldenpoth von der Straßenmeisterei Velbert erläuterte, dass die Hauptprüfung alle sechs Jahre vorgeschrieben sei. Auf der Brücke wird ein „Unterflurgerät“ aufgestellt, von dessen Ausleger aus das Brückenbauwerk auf Risse kontrolliert werde. Die Arbeiten seien nachts angesetzt worden, weil dann keine Züge auf den Gleisen verkehrten. Der Verkehr wird durch das Haaner Stadtgebiet umgeleitet.

Die jetzt anstehende Brückenprüfung steht in keinem Zusammenhang mit den Überlegungen, das alte Brückenbauwerk durch einen Neubau zu ersetzten und dann mit einem Kreisverkehr in Höhe der Niederbergischen Allee einen neuen Verkehrsknotenpunkt mit der Ellscheider Straße und der Millrather Straße zu schaffen.

(dts)