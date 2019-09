Närrischer Nachwuchs der Großen Erkrather Karnevalsgesellschaft : Kinderprinzen freuen sich auf die Session

Jolina und Fin Leo sind das designierte Kinderprinzenpaar der Stadt Erkrath und freuen sich gemeinsam auf eine spannende Session. Ihr nächster Termin ist das Ordensfest am 23. November.

Erkrath Jolina (13) und Fin Leo (10) gehören zum närrischen Nachwuchs der Großen Erkrather Karnevalsgesellschaft.

Prinzessin Jolina kommt nach den Sommerferien in die achte Klasse der Realschule Erkrath. Mathe ist ihr Lieblingsfach und in der Freizeit trifft sie sich gerne mit ihrer Freundin. Auf karnevalistischem Terrain fühlt sich die junge Hoheit wohl. „Ich tanze bereits seit drei Jahren in der Tanzgarde Hoppedötze“, verrät sie. So ist es nicht verwunderlich, dass der Wunsch, einmal selbst die Prinzessinnenkrone zu tragen, seit Jahren in der Erkratherin heranreifte. „Meine Vorgängerinnen tanzen mit mir in der Garde und haben mir erzählt, wie toll die Zeit als Prinzessin war.“

Jolina (13) und Fin Leo (10) sind das vierte Kinderprinzenpaar der Stadt Erkrath. Die beiden Nachwuchs- Jecken stecken bereits in den Startlöchern für die kommende Session 2019/20 und freuen sich auf eine spannende und aufregende Zeit. Am meisten freut sich Jolina auf ihre Auftritte vor großem Publikum. „Ich bin zwar noch etwas schüchtern“, gibt sie ehrlicherweise zu, „aber mit der Zeit wird es sicher besser werden.“

Info Am 10. November erwacht der Hoppeditz Die kommende Session ist überschaubar. Am 10. November wird die Auferstehung des Hoppeditzes in Erkrath gefeiert, am 27. Februar steigt er bereits wieder hinab in seine Kiste. Dazwischen müssen Jolina und Fin Leo rund 45 Auftritte meistern. Unterstützt werden sie von der Kinderprinzenpaar-Betreuerin Jennifer Wolffram.

Schüchtern ist Fin Leo auch. Trotzdem steigt die Vorfreude in dem Schüler stetig. Er besucht jetzt die sechste Klasse der Gesamtschule Hilden. „Sport ist mein Lieblingsfach“, beteuert der junge Jeck, der auch in der Freizeit gerne Fußball spielt und Fahrrad fährt.

Auf die Idee der Prinzenwürde brachte ihn niemand geringeres als die künftige Erkrather Karnevalsprinzessin Sabine Lahnstein, die passenderweise direkt in der Nachbarschaft wohnt. In Sachen Karneval ist Fin Leo noch nicht ganz so bewandert wie seine Prinzessin. „Wir haben mit meiner Grundschule, der Sechseckschule, zwar jedes Jahr am Umzug teilgenommen, weitere Feste habe ich aber noch nicht besucht.“ Umso spannender für den Hochdahler, der die kommende Session als große Überraschung betrachtet. Kennengerlernt haben sich die beiden Mini- Majestäten bereits beim Sommerfest der Großen Erkrather Karnevalsgesellschaft. Präsident Udo Wolffram, selbst angehender Prinz, ist sichtlich stolz auf die künftigen Würdenträger: „Ich denke, da haben wir ein ganz hervorragendes Team gefunden. Ich freue mich auf eine tolle, gemeinsame Zeit.“

Die erste Feuertaufe haben die Kinder anlässlich des jährlichen Benefiz-Sommerfestes der Großen Erkrather KG unter der Markthalle bestanden. Die beiden wurden den Besuchern als neues Kinderprinzenpaar präsentiert. Weiter geht es dann erst am 23. November zur offiziellen Ordensfeier in der Realschulaula in Alt-Erkrath. Ein Heimspiel für Prinzessin Jolina.