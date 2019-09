Unmut in Erkrath : Stadtweiher – Gutachter findet Lecks im Zulauf

Erkrath Auch im Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung (ASW) stand jetzt der Zustand und die Zukunft des Hochdahler Stadtweihers auf der Tagesordnung. Erneut hatten sich zahlreiche Anwohner eingefunden.

Auf Einladung der Verwaltung sprach der Sachverständige, Olaf Schlag vom Ingenieurbüro Beck aus Wuppertal über den bisherigen Stand der Untersuchungen. Doch bevor der Experte zu Wort kam, nutze Bürgermeister Christoph Schultz die Gelegenheit, sich an die rund 100 Besucher zu wenden: „Wir von der Verwaltung sind geschockt, wie viele Falschinformationen zum Stadtweiher in Umlauf waren und sind.“ Er versicherte, dass der Stadtweiher dauerhaft erhalten werde, und das in seiner jetzigen Ausdehnung. „Die Panikmache, dass ein Teil des Weihers zugeschüttet und bebaut werden soll, hat uns von der Verwaltung entsetzt und überrascht,“ sagte der Bürgermeister.

Im Anschluss erklärte der Sachverständige: „Der Weiher wird aus drei Zuflüssen gespeist, dem Sedenthaler Bach sowie dem Kattendahler und dem Millrather Graben. Da in der letzten Zeit mehr Wasser versickert als zufließt, haben wir die Bachläufe untersucht und festgestellt, dass zum Beispiel der Sedenthaler Bach hinter der Freikirche in der Willbeck nicht angeschlossen zu sein scheint oder eventuell einfach im Kanalsystem verschwindet, was genauso schlimm wäre.“ Der Millrather Graben fließt hingegen beim Sandfang am Hochdahlhaus hinein, komme aber dahinter nicht mehr hinaus, was auf Undichtigkeiten hinwiese. Aber einen Vorteil habe es auch, dass der Bach trockengefallen sei: So falle die Entschlammung des Stadtweihers leichter.