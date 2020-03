Fabelhaft essen und trinken in Erkrath : Regionales mit Pfiff bei Ingo Hopmann

Seit 2001 betreiben Petra und Ingo Hopmann ihr Restaurant am Lok-Schuppen in Erkrath. Bevorzugt wird Regionales mit Pfiff serviert. Foto: Ingo Hopmann/Schmidt-Domine

Erkrath Wer Genuss auf gut Deutsch in moderner Interpretation mag, ist am Lok-Schuppen goldrichtig. Das lobt auch der Guide Michelin.

Die Anerkennung ließ nicht lange auf sich warten. Seit 2001 an der Adresse Ziegeleiweg in Erkrath beheimatet, wird das nach Restaurantchef Ingo Hopmann benannte Lokal regelmäßig im Guide Michelin erwähnt. „Einen Stern haben wir auch in diesem Jahr nicht bekommen“, winkt der 55-Jährige Gastgeber gelassen ab. In Zeiten von Buchungsplattformen und Online-Bewertungen sind Mützen, Hauben, Löffel, Sterne und Co. fast obsolet. Das volle Haus haben er und Ehefrau Petra auch ohne diese berühmten Auszeichnungen.