Jetzt hat der Kreis Mettmann die ersten drei Verdachtsfälle : Zwei Corona-Verdachtsfälle in Erkrath

Zwei Corona-Verdachtsfälle in Erkrath

Kreis Mettmann In beiden Fällen ist der Verdacht noch nicht bestätigt. Die Ergebnisse der Abstrichuntersuchungen stehen noch aus. Die Vorbereitungen zur Schaffung einer zentralen Anlaufstelle laufen, Kreisgesundheitsamt richtet Service-Telefon ein.

Seit Dienstag-Nachmittag gibt es die ersten drei Corona-Verdachtsfälle im Kreis Mettmann. In allen drei Fällen handelt es sich um Personen, die Symptome aufweisen, die auf eine Infizierung mit dem Coronavirus hinweisen, bestätigt Daniela Hitzemann, Pressesprecherin Kreis Mettmann. Die Ergebnisse der nach Kriterienkatalog des Robert-Koch-Instituts (RKI) vorgenommenen Rachenabstriche stehen noch aus.

Im ersten Fall handelt es sich um eine junge Frau aus Erkrath, die klinische Symptome aufweist und über eine Veranstaltung in Düsseldorf Kontakt zu einer im Kreis Heinsberg bereits positiv getesteten Person hatte. Zurzeit steht die Frau mit ihrer Familie, dazu zählen der Ehemann sowie zwei Kinder, zu Hause unter Beobachtung.

Auskunft Auf der Website des EVK gibt es den Hinweis auf die Corona-Hotline. Die Nummer lautet 02104-77 33 53. Menschen, die glauben, sie seien am Virus erkrankt, sollen nicht in die Notaufnahme kommen, sondern zunächst zu Hause bleiben und die Hotline kontaktieren.

Beim zweiten Fall handelt es sich ebenfalls um eine junge Frau, die aus Mailand kommend ihre Familie in Erkrath besucht. Auch sie zeigt klinische Symptome und steht zusammen mit ihrer Familie unter häuslicher Beobachtung.

Beim dritten Fall handelt es sich um eine Urlaubsrückkehrerin aus der Lombardei, die ebenfalls zusammen mit Ehemann Zuhause in Langenfeld überwacht wird. Um keinerlei Spekulationen anzuheizen, gibt es derzeit keine weiteren Angaben zu den Personen.

Wie dieser Rachenabstrich vorgenommen wird, darüber informiert Boris Ulitzka, Hygienefachkraft vom EVK Mettmann, auf Nachfrage unserer Redaktion. Etwa 30 Sekunden dauert es, besagten Rachenabstrich vorzunehmen. „Das EVK Mettmann schickt diese Abstriche in ein Labor nach Düsseldorf“, berichtet er. Die Auswertung dauert „sechs bis acht Stunden, dann liegt das Ergebnis vor“. Je nach Befund wird dann weiter entschieden. Ist das Ergebnis positiv, wird nicht nur der Patient in Kenntnis gesetzt und die weitere Vorgehensweise mit ihm abgestimmt, „zwanghaft per Gesetz geht parallel die Information auch ans Gesundheitsamt“, erklärt der Hygienefachmann.