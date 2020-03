Politik in Erkrath : Bürgermeister verteidigt Stellenplan

Erkrath In den vergangenen 13 Jahren wurden etwa 200 Stellen geschaffen. Damit stiegen die Personalkosten um 40 Prozent.

Trotz Bauchschmerzen bei vereinzelten Teilnehmern hat der Haupt- und Finanzausschuss dem Stellenplan 2020 der Stadtverwaltung mehrheitlich zugestimmt. Vorgesehen ist die Schaffung von insgesamt 22 neuen Stellen in allen vier Geschäftsbereichen, von der Erzieherin bis zum leitenden Mitarbeiter in der Kämmerei.

Ausgiebig debattiert wurde in der Sitzung über den Personalzuwachs bei der Verwaltung in den vergangenen 13 Jahren und darüber, ob die Stadt selber Schulsozialarbeiter einstellen sollte. Ein entsprechender Antrag der Grünen wurde jedoch – wie fast immer – abgelehnt. Elf der neuen Stellen entfallen auf Erzieherinnen und Organisation der neuen Kita Karlstraße, die im Sommer 2021 eröffnet werden soll. Zwei weitere Betreuungskräfte werden für OGS Trills gebraucht, die nach einem Beschluss des Schulausschusses zum Schuljahr 2020/21 um eine Gruppe erweitert werden soll.

Im Fachbereich 66 (Tiefbau, Straße, Grün) wird eine Einsatzleiter-Stelle zur Entlastung des Bauhofs eingerichtet und eine weitere Stelle zur Einarbeitung eines Sachbearbeiters, dessen Vorgänger in zwei Jahren in den Ruhestand geht. Außerdem werden neue Stellen nötig wegen der Digitalisierung, im Bereich Personalmanagement und für neue Ausbildungsplätze.

Bürgermeister Christoph Schultz fasste zusammen: „Wir haben in 13 Jahren rund 200 neue Stellen geschaffen, bei der Stadtreinigung, bei Feuerwehr und Erzieherinnen, in IT und Digitalisierung. Die neue Juristenstelle spart uns effektiv Geld, und die Aufstockung der Kämmerei erhöht die ohnehin schon gute Qualität ihrer Arbeit. Was die Schulsozialarbeit betrifft, können wir das Land nicht aus der Verantwortung entlassen“. Auf die Kritik an 1,5 Stellen für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die es unter Bürgermeister Werner nicht gegeben hatte, entgegnete Schultz: „Wollen wir wirklich auf Pressearbeit verzichten? Dass man sich heute überhaupt noch auf solche Diskussionen einlassen muss …“