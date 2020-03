Gemeinsam in Erkrath Kunst gestalten : Ateliernachbarn inspirieren sich gegenseitig

Erkrath Roswitha Müller-Krüger und Werner Rutz teilen ihren Kunstraum, sie teilen ihr Kreativprojekt und sie teilen ihren Humor.

Kurz nach Gründung des Erkrather Kunsthauses kam der in Düsseldorf lebende Rutz um ein Haar zu spät zum neuen Verein: „Plötzlich waren alle Ateliers vermietet und ich guckte in die Röhre. Da dachte ich: Du kennst doch die Roswitha. Frag die mal, ob sie dich als Untermieter aufnimmt.“ Sie nahm ihn auf, und so wurde das mit elf Quadratmeter recht enge Zimmer nochmals geteilt.

Ihre Leinwände sind oft in Acryl gemalt, während er Minimales mit Stiften ins Bild - Rutz nennt sein Format kurz ‚MiStBis‘ - zeichnet. Dennoch, oder gerade deshalb, haben sie ein Duoprojekt gestartet, bei dem es um die Bebilderung des Buches „Die unsichtbaren Städte“ von Italo Calvino geht. Darin werden fünfzig fiktive Städte - alle auf femininen Namen getauft - geschildert, die Marco Polo besucht haben soll. „Die Texte sind voll von metaphorischen Bildern“, schildert Müller-Krüger fasziniert: „Dass Werners und meine Umsetzung so unterschiedlich sind, macht es besonders interessant. Wir versuchen keine Illustration, sondern eine Interpretation und haben völlig verschiedene Assoziationen. Meine Lieblingsstadt ist Laudomia.“ Dort befragen die Lebenden die Toten und Ungeborenen, was sie auf der anderen Seite erwartet, bekommen jedoch keine Antwort und bleiben in ihrer Welt allein zurück. Zu allem Überfluss an eigenen Ideen verwenden die Künstler auch noch verschiedene Übersetzungen ins Deutsche. In einer Übersetzung heißt es ‚die Stadt sei dem Monde zugewandt‘, in der anderen, ‚die Stadt sei dem Monde einsehbar‘. Welche Formulierung auch immer zugrunde liegen mag, für Rutz ist die Beschäftigung mit Architektur ein Lebensthema, war er doch während des Ausbaus der Neuen Stadt Hochdahl im Planungsamt der Stadt beschäftigt.