Aktion in Straelen : Bogatka-Bilder im „Gewächshaus für die Kunst“

Straelen Heiner Geisbe setzt die Präsentation von Kunstwerken in seinem Treibhaus fort. Im Juli sind dort Bilder von Peter Bogatka zu sehen.

Die aus Corona-Zwängen heraus entstandene Reihe „Gewächshaus für die Kunst“ geht weiter. Heiner Geisbe präsentiert in dem kleinen Treibhaus in seinem Garten am Bormiger Weg 53 in Straelen aktuell Arbeiten von Peter Bogatka.

Der Künstler lebt und arbeitet in Krakau, wo er auch an der Kunstakademie studiert hat. Sein zweites Atelier am Ostwall in Geldern nutzt Bogatka während seiner Aufenthalte am Niederrhein. Er ist in Geldern durch seine Ausstellung im Kunstverein 2015 bekannt. Momentan kann Bogatka nicht reisen, da er in Krakau auf seine zweite Corona-Impfung wartet. Seine Werke sind in dem kleinen Treibhaus den ganzen Juli zu sehen.