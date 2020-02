Fürs Leben lernen in Hochdahl : Handwerkertag an Realschule

Erkrath Quasi ein Praktikum vor Ort absolvierten Realschüler bei Malerarbeiten.

Schüler-Ausstellung in Hochdahl : Praktikum ebnet den Weg in den Beruf

Mit dabei sind auch die Schülerinnen Selina und Emily. Beide machen in diesem Jahr ihren Abschluss und wissen schon, was sie danach machen werden. „Ich fand es trotzdem spannend, mal in den Malerberuf hinein zu schnuppern“, sagt Selina, die ein Freiwilliges Soziales Jahr in einer Kita absolvieren will und anschließend eine Ausbildung zur Logopädin macht. „Ich freue mich einfach, dass ich mich quasi in meiner Schule verewige und etwas hinterlassen“, freut sie sich. Vor allem nutzten die Schüler die Chance, die Profis über ihren Beruf , Perspektiven und Möglichkeiten auszufragen..