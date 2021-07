Gläsernes Atelier in Neuss : Experiment „Kunst im Theatercafé“ war erfolgreich

Neuss Ein gläsernes Atelier schaffen: Mit dieser Idee gingen drei Künstlerinnen daran, dem – coronabedingt – leerstehenden Theatercafé neues Leben einzuhauchen. Jetzt endet die Zeit für Popup-Kunst. Eine Bilanz.

Drei Monate lang wurde das leerstehende Café im Rheinischen Landestheater zu einer Popup-Galerie: Dort stellten die Künstlerinnen Claudia Ehrentraut, Janina Brauer und Michaela Masuhr, die sich zu einem Kollektiv zusammengeschlossen haben, ihre Kunst aus: Bilder, Skulpturen, aber auch Work-Sessions und Performances füllten den Raum. Nun ziehen die drei eine positive Bilanz: Das Popup-Experiment, da sind sie sich einig, ist geglückt. Denn die Ausstellung habe Kunst mitten in die Stadt transportiert und sei dort von den vorbeikommenden Menschen wahrgenommen worden. „Die Ausstellung wurde vielfach kommentiert“, erzählt Michaela Masuhr. Zu ihren Lieblingszitaten gehören folgende Aussagen: „Ihr habt da was Frisches erschaffen, was Neuss in dieser Zeit braucht“. Oder: „Es ist jedes Mal eine Freude, am Schaufenster vorbei zu gehen.“ Das große Feedback, das auch über die sozialen Medien kam, habe sie überrascht, sagt auch Claudia Ehrentraut. Ihr Wunsch sei in Erfüllung gegangen, ganz viele Menschen vor Ort zu erreichen. „Wir hatten die richtige Idee, bei ansonsten geschlossenen Räumen ein gläsernes Atelier zu beziehen, in dem alle Arbeiten von außen gut sichtbar waren“, zieht Claudia Ehrentraut Bilanz. Unterstützt wurden sie auch von befreundeten Künstlern, die sich mit Aktionen und Lesungen beteiligten. Die Miete hat die Sparkassenstiftung übernommen. „Permanent Aktionen und Ausstellungswechsel - im normalen Alltag ist so etwas gar nicht zu leisten und auch nicht finanzierbar“, sagt Janina Brauer.