Musikalischer Nachwuchs : Mit dem Violoncello zum Landeswettbewerb

Erkrath Die 13-jährige Sophia Morys führt ein Leben voll von Musik. So bereitet sie sich auf den Wettbewerb im März vor.

Als Sophia Morys vor der Entscheidung stand, welches Instrument sie denn spielen wollte, hatte sie schon konkrete Vorstellungen. „Ich wollte immer mal Cello oder Harfe spielen“, verrät die 13-Jährige. Also nahm sie jeweils eine Probestunde und hatte danach Klarheit. „Da wusste ich, dass es Cello ist“, sagt sie, „der Klang hat mir besser gefallen.“ Das war vor über sieben Jahren. Inzwischen ist Sophia bereits eine versierte Cellospielerin, die schon zweimal den „Jugend musiziert“-Regionalwettbewerb gewonnen hat und einmal auch beim Landeswettbewerb angetreten ist. „Da habe ich solo gespielt“, erzählt sie. In diesem Jahr hat sie den Regionalwettbewerb gemeinsam mit ihrem Duettpartner Milan ebenfalls gewonnen. „Er spielt Kontrabass.“

Nun fahren die beiden im März zum Landeswettbewerb und Sophia weiß bereits, was auf sie zukommt. „Das ist ein höheres Niveau dort“, meint sie, „und auch eine höhere Konkurrenz.“ Es sei wichtig, sich auf das zu konzentrieren, was man selbst spielt. „Aber es ist auch interessant, die Literatur von anderen zu hören, die auf demselben Level sind oder besser. Dann sieht man, wo man mal hinwill.“ Ein kleines bisschen aufgeregt sei sie schon. „Aber ich freue mich dann, zu spielen und die Nervosität verfliegt.“

Highlight wird das Konzert der Jüngsten sein, das am Samstagabend, 21. März, um 19.30 Uhr in der Weststadthalle stattfindet.

Wann 56 qualifizierten sich für den Landeswettbewerb vom 20. bis 24. März in Essen.

Was Der Landeswettbewerb „Jugend musiziert findet zum 57 Mal in Nordrhein-Westfalen statt.

Immerhin hat Sophia schon eine reiche Bühnenerfahrung, denn neben den Wettbewerben hat sie bereits etliche Konzerte bestritten und in Heiligenhaus wird sie mit Milan am Preisträgerkonzert teilnehmen. Ansonsten bereiten sich die beiden bei wöchentlichen gemeinsamen Proben auf den Landeswettbewerb vor. Sie werden Rossini spielen und ein modernes Stück von Ernst Mahle. Überhaupt spielt Sophia am liebsten klassische Musik. „Die Romantik gefällt mir“, erzählt sie. Sie hat aber auch schon Popsongs und Filmmusik gespielt. „Wenn ich etwas höre, kann ich es spielen.“ Außerdem musiziert sie auch gerne mit anderen zusammen. „Ich habe mal eine Orchesterwoche mitgemacht.“