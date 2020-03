Erkrather Nachwuchs setzt Zeichen im Wettbewerb : Sternwarte-Kinder siegen bei Jugend forscht

Erkrath Der Verein „Sternwarte Neanderhöhe Hochdahl“ (snh) hat sich auch in diesem Jahr wieder am Bundeswettbewerb „Jugend forscht“ beteiligt und bei der Regionalausscheidung gute Ergebnisse erzielt.

Die Mitglieder Enrico Welke (15), Alexandros Feuerstein (13), Yvan Raulin (12) und Nicholas Treska (15) haben zusammen mit ihrem Betreuer Dr. Peter Richter zwei Projekte eingereicht, die den 1. beziehungsweise 2. Platz in der Kategorie „Technik“ erreichten. Das Projekt von Enrico Welke, Alexandros Feuerstein und Yvan Raulin besteht in einem digitalen System, das es Bundestagsabgeordneten ermöglichen soll, auch ohne physische Anwesenheit im Plenarsaal an Abstimmungen teilzunehmen. Die Stimmabgabe erfolgt über eine App und wird an einen Server zur Auswertung gesendet. Neben dem 1. Platz im Regionalwettbewerb gab es dafür den Sonderpreis der IHK. Nicholas Treska hat Grundlagenforschung für ein verbrennungsfreies Hitzestrahltriebwerk für Flugzeuge betrieben.