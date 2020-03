Erkrather Original zeigt Impressionen : Alfred Niek zeigt alte Höfe in Ausstellung

Erkrath Er ist leidenschaftlicher Heimatforscher, sammelt alte Trecker und züchtet Kaninchen. Jetzt zeigt er Bildwelten.

Als Fürsorger für Heimatkunde und vormaliger Baas der Ercroder Jonges hat er so manche „Baustelle“ gepflegt, so etwa den traditionsreichen Wanderweg „Maria im Tal“ in Richtung Hubbelrath: Alfred Niek. Er ist vielen Erkrathern als das, was gemeinhin echtes Original oder als Urgestein bezeichnet wird, bekannt. Der 1938 Geborene engagierte sich immer mit viel Herzblut für die Menschen, die Geschichte und den Erhalt von Traditionen in Erkrath.