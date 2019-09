Unterfeldhaus : Einfamilienhaus ist nach Küchenbrand unbewohnbar

Die Feuerwehr am Einsatzort Georg-Büchner-Straße in Unterfeldhaus. Foto: Feuerwehr Erkrath

Aufmerksame Nachbarn hatten den Rauchmelder gehört und den Bewohner (85) ins Freie geführt.

(hup) Kurz vor 19 Uhr war die Feuerwehr am Donnerstagabend ausgerückt, um einen Küchenbrand im Ortsteil Unterfeldhaus zu löschen. Nachbarn eines Einfamilienhauses an der Georg-Büchner-Straße hatten den Alarmton eines Heimrauchmelders gehört und beim Nachsehen auch tatsächlich eine Rauchentwicklung festgestellt. Sie verschafften sich umgehend Zugang zu dem betroffenen Haus und konnten den 85-jährigen Eigentümer gerade noch rechtzeitig aus dem völlig verrauchten Gebäude führen. Er blieb unverletzt. Die Feuerwehr hatte den Brand im Herdbereich der Küche schnell unter Kontrolle. Danach musste das Gebäude ausgiebig belüftet werden. Wegen Rauchgasen und Rußablagerungen bleibt es jedoch bis zu einer Reinigung unbewohnbar. Der Hausbewohner kam bei Verwandten unter. Nach dem Stand erster polizeilicher Ermittlungen entstand das Feuer mit großer Wahrscheinlichkeit durch eine Fehlbedienung des Küchenherdes. Dieser entzündete in einem unbeobachteten Augenblick auf dem Kochfeld stehendes Material, das den Brand auslöste. Die gesamte Küche wurde erheblich beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 15.000 Euro.