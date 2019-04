An der Hasenstraße : Zwei Verletzte bei Küchenbrand

An der Hasenstraße

Monheim Die Ursache war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt.

An der Hasenstraße in Monheim ist es am Montagnachmittag zu einem Küchenbrand gekommen. Zwei Personen aus dem Einfamilienhaus mussten mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Den Einsatzkräften gelang es, den Brand schnell zu löschen. Mit einem Hochleistungslüfter wurde das Gebäude anschließend entraucht. Die Ursache des Brandes war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt.