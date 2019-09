Streit eskaliert : Erkrather auf Haaner Kirmes mit Messer bedroht

Die Haaner Kirmes ist am Dienstagabend zu Ende gegangen. Zuvor gab es aber noch einen Großeinsatz für die Polizei. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan/Erkrath Der 17-jährige war anschließend in eine Auseinandersetzung verwickelt, bei der sich immer mehr Freunde einmischten.

Die Haaner Kirmes ist nicht nur mit einem spektakulären Feuerwerk zu Ende gegangen, sondern auch mit einer großen Schlägerei. 20 junge Männer sind am Dienstagabend gegen 20 Uhr in der Nähe des Autoscooters aufeinander losgegangen und haben sich geprügelt. Dabei sollen Messer, Schraubenzieher und Reizgas zum Einsatz gekommen sein, teilt die Polizei mit.

Nach dem Notruf rücken die Beamten mit starken Kräften an, um die beiden rivalisierenden Gruppen zu trennen. „Mit dem Eintreffen beruhigte sich die Lage vor Ort“, berichtet Polizeisprecher Daniel Uebber. Der Prügelei zuvor geht ein Streit zwischen zwei jungen Männern, bei dem ein Unbekannter einen 17-jährigen Erkrather mit einem Messer bedroht haben soll. Es folgt eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den beiden, bei der sich immer mehr Freunde und Bekannte einmischen. „Ein bislang Unbekannter soll nach Angaben mehrerer Zeugen auch mit Reizgas gesprüht haben. Dadurch erlitten insgesamt acht Menschen Reizungen der Atemwege und Augen, darunter ein unbeteiligtes elfjähriges Mädchen aus Haan“, erklärt Uebber weiter. Zwei Verletzte kommen sogar ins Krankenhaus. Die übrigen Leichtverletzten werden vor Ort vom Rettungsdienst betreut. Die Polizei stellt keine Stich- oder Schnittverletzungen fest.

Neben den beiden Großeinsätzen verlief die Kirmes laut Polizei unauffällig. Bei Kontrollen kam es vereinzelt zu Sicherstellungen geringer Mengen Drogen sowie hochprozentiger Alkoholika. Ferner stellten die Beamten ein Diebstahlsdelikt fest: Ein 39-jähriger Haaner hatte ein Luftgewehr von einer Schießbude entwendet, was der Besatzung eines Rettungswagens aufgefallen war.

Im Verlauf des Einsatzes nimmt die Polizei einen tatverdächtigen Haaner (19) fest. „Aktuell ist seine genaue Tatbeteiligung noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Ferner stellten die Beamten einen Schraubendreher in einer Mülltonne sicher, bei dem es sich vermutlich um eine der von den Zeugen beschriebenen Tatwaffen handelte“, so Uebber. Die Beamten fordern Unterstützung durch Kräfte einer Einsatzhundertschaft sowie der Landeseinsatzbereitschaft an. Die Lage beruhigt sich.