Erkrath : Kinderparlament setzt zweiten Dreck-weg-Tag durch

Die erste Sitzung des Erkrather Kinderparlaments fand im Januar 2019 statt. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath (RP) Das Kinderparlament startet mit dem neuen Schuljahr in die zweite Runde. Bis Ende September finden an allen Erkrather Schulen in den Stufen 3 bis 7 Wahlen statt. Jede Klasse kann für ein Jahr ein Parlamentsmitglied sowie eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter wählen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die 76 jungen Parlamentsmitglieder können dann ihre Interessen direkt in die kommunale Politik einbringen. Schließlich sind sie Experten in eigener Sache und wollen mitreden und mitentscheiden, wenn es um die Belange von Kindern geht. Ganz aktuell ist beispielsweise der Antrag „Einführung eines zweiten Dreck-weg-Tags in Erkrath“, der in der Sommersitzung des Kinderparlaments einstimmig verabschiedet wurde und nun am 11. Oktober stattfindet.